Frosinone, inaugurato lo sportello per le vittime di reato: il saluto del Presidente del Consiglio provinciale Quadrini

20Si è tenuto giovedì 19 giugno, presso l’Auditorium San Paolo di Frosinone, il convegno “La nascita di uno sportello generalista per l’assistenza alle vittime di reato”, promosso dalla Cooperativa Diaconia con il patrocinio del Ministero della Giustizia e il sostegno della Regione Lazio.

Durante l’evento è stato ufficialmente inaugurato il nuovo sportello territoriale, un presidio innovativo pensato per offrire ascolto, orientamento e supporto a tutte le persone vittime di reati. Presenti esponenti del mondo accademico, delle istituzioni, del terzo settore e operatori già attivi in altri territori del Lazio.

A portare il saluto della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, è stato il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, che ha espresso il pieno sostegno dell’Ente all’iniziativa:

«la mia presenza è per sottolineare che la Provincia è vicina a chi si impegna ogni giorno per restituire dignità e fiducia a chi ha subito un torto. Questo sportello è un passo concreto verso una società più giusta e solidale», ha dichiarato nel suo intervento Gianluca Quadrini che ha ringraziato il dott. Fabio Piccoli, della Cooperativa Diaconia e S.E. Il viceprefetto Rosario Sammaritano, per la presenza e l’impegno, che insieme a S.E. Il Prefetto, Ernesto Liguori, rivolgono quotidianamente verso il territorio.