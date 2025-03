Frosinone, inaugurato il Gruppo Appartamento

Inaugurazione, oggi, del Gruppo Appartamento, struttura a carattere residenziale del Distretto Sociale B. Erano presenti il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, l’assessore ai servizi sociali e Presidente del Distretto B Alessia Turriziani e i referenti della coop Osa, gestore del servizio.

“L’inaugurazione di oggi – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – non costituisce solo l’apertura di un nuovo spazio fisico, ma rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a favore di chi ha più bisogno.

Attraverso un clima familiare ed educativamente significativo, il Gruppo Appartamento garantisce interventi qualificati volti a soddisfare i bisogni degli ospiti. È un luogo in cui sentirsi a casa, ricevere supporto e costruire il proprio futuro nel migliore dei modi. Non si tratta solo di muri e arredi, ma di un progetto che vuole promuovere la qualità della vita e l’indipendenza degli ospiti.

Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato. Una comunità è davvero forte quando si prende cura di tutti i suoi membri, soprattutto di quelli più fragili”.

“Questa struttura – ha dichiarato l’assessore Turriziani – testimonia la volontà e l’impegno di tutti per la crescita e il miglioramento della qualità della vita di bambini e ragazzi che sono stati allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione, effettuata in sede giudiziaria o amministrativa, di incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali a svolgere funzioni genitoriali in modo adeguato. Frutto congiunto dell’operato di tutti i soggetti coinvolti, questo spazio è un luogo di accoglienza che rafforza il principio di solidarietà”.

Il Gruppo Appartamento si trova nella parte bassa di Frosinone. Si sviluppa in 2 appartamenti attigui, collocati in ambiente urbano.

La casa comprende ampi spazi destinati alle attività ludico – ricreative e di studio, oltre a cucina, camere da letto e servizi e un’area esterna a uso esclusivo.