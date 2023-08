Frosinone – Inaugurata la nuova piazza della Vittoria

Inaugurata la nuova Piazza della Vittoria, sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria e restyling.

Al taglio del nastro hanno partecipato numerosi cittadini e alcuni rappresentanti delle istituzioni: dalla Consigliera Provinciale Furtivo, all’Assessore del Comune di Frosinone Sementilli, ai Sindaci di Pofi, Arnara e Falvaterra.

Taglio del nastro preceduto dalla benedizione del parroco don Silvio a cui ha fatto seguito l’esecuzione dell’inno nazionale da parte della Banda Luciani.

Da ieri, dunque, il biglietto da visita del centro storico cittadino, da sempre rappresentato dalla piazza e dal suo monumento, assume una veste più moderna e accogliente, offrendo nuovi spazi verdi dove poter sostare per trascorrere ore di relax e socializzare.

Piazza che diventerà un punto di riferimento aggregativo per tutti e potrà, finalmente, essere vissuta appieno.

LE PAROLE DEL SINDACO PIERO SEMENTILLI

“È un giorno importante per la nostra comunità. Siamo riusciti a creare uno spazio, un luogo di aggregazione, un salotto all’ingresso del paese, un biglietto da visita che restituisce armonia e bellezza, non solo alla piazza, centro vitale e simbolo dell’incontro e della socializzazione, ma dell’intera nostra cittadina. L’opera è stata progettata e finanziata dall’Astral ma un ringraziamento va anche al presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis per il suo prezioso contributo. Ai cittadini ho chiesto di vivere intensamente la nuova piazza per farla diventare il fulcro del paese”.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI BRIAN CRECCO

“La realizzazione di questa nuova piazza è un punto fondamentale di questa amministrazione, che ha puntato fin dall’inizio del suo mandato alla valorizzazione del centro storico del paese attraverso una serie di interventi non a caso la richiesta di finanziamento all’Astral è partita nel gennaio del 2021. Un sentito ringraziamento a tutti i colleghi tecnici che si sono adoperati per l’esecuzione dei lavori in particolare il responsabile comunale, l’arch. Augusto Fratarcangeli, che ha creduto fin da subito all’idea dell’amministrazione e all’arch. Eleonora di Cosimo, in qualità di direttore dei lavori, che seguito assiduamente i lavori. Ogni luogo di incontro e di dialogo, produce percorsi nuovi. Che questo spazio possa esser questo”.

