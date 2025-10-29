Frosinone inaugura una piazza ancora incompleta: il caso di Piazza Salvo d’Acquisto

Ieri i è stata ufficialmente inaugurata la nuova Piazza Salvo d’Acquisto, un’opera pubblica dal costo complessivo di circa 1,2 milioni di euro.

Alla cerimonia non sono mancati il sindaco Riccardo Mastrangeli e l’assessore al ramo Antonio Scaccia, protagonisti della consueta passerella istituzionale, tra dichiarazioni di soddisfazione e autocelebrazione.

Sì è trattato del solito atto mediatico che si discosta dalla realtà.

Difatti, se avete tempo di fare un sopralluogo, potrete notare che la piazza inaugurata non è ancora pienamente funzionale.

Visto che si trattava anche di mobilità sostenibile abbiamo cercato riscontri su quanto realizzato e già “pienamente idoneo” all’uso previsto dal progetto. Ci si chiede:

1) Il servizio bike sharing è monopattino sharing, sono già attivi? NO

2) Le colonnine di ricarica elettrica per veicoli privati e mezzi di trasporto pubblico, sono attive? NO

3) I nuovi sistemi “intelligenti”, WiFi, video sorveglianza ecc, sono funzionanti? SOLO PARZIALMENTE.

Quindi, ci risiamo, ancora una volta dobbiamo subire passivamente, il “fenomeno dell’inaugurazione parziale”, che in Italia, esiste solo a Frosinone.

Un vero e proprio “marchio di fabbrica” dell’amministrazione Mastrangeli.

Piazza Salvo d’Acquisto, oggi non può essere assolutamente considerata completa e neppure idonea all’uso previsto dal progetto originario.

Senza bike-sharing, colonnine per la ricarica elettrica e sistemi smart, viene meno la funzione stessa di interscambio sostenibile che ne ha giustificato la spesa pubblica e la progettazione.

Non è la prima volta che accade.

Già nel giugno 2025, la città aveva assistito a un’inaugurazione “prematura” della Piazza dello Scalo, anch’essa presentata come rigenerata e pronta all’uso, ma tuttora priva dei giochi per bambini e di alcune dotazioni promesse.

Il copione, purtroppo, siaq è ripetuto anche oggi.

Ma il problema non è soltanto tecnico.

È principalmente politico e culturale.

Infatti inaugurare un’opera incompleta significa pensare principalmente alla visibilità politica. Un modo di amministrare che riduce la politica a comunicazione, svuotando il senso di responsabilità pubblica.

Nel caso specifico, poi, l’intitolazione della piazza al Vicebrigadiere Salvo d’Acquisto, eroe nazionale dell’Arma, avrebbe richiesto un rispetto ancora maggiore.

Un simbolo di sacrificio e integrità, avrebbe meritato un’opera completata e non una vetrina parziale.

Piazza Salvo d’Acquisto, oggi, non è ancora ciò che prometteva di essere.

È un luogo urbanisticamente migliorato si, ma funzionalmente incompleto.

La speranza è che, una volta spenti i riflettori e archiviati i selfie istituzionali, si torni a lavorare per attivare davvero tutti i servizi previsti.

Staremo a vedere. Intanto, per cautela, facciamo un nodo al fazzoletto così giusto per non dimenticare.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone APS.

Correlati