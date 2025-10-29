Frosinone inaugura una piazza ancora incompleta: il caso di Piazza Salvo d’Acquisto

Ieri i è stata ufficialmente inaugurata la nuova Piazza Salvo d’Acquisto, un’opera pubblica dal costo complessivo di circa 1,2 milioni di euro.
Alla cerimonia non sono mancati il sindaco Riccardo Mastrangeli e l’assessore al ramo Antonio Scaccia, protagonisti della consueta passerella istituzionale, tra dichiarazioni di soddisfazione e autocelebrazione.
Sì è trattato del solito atto mediatico che si discosta dalla realtà.
Difatti, se avete tempo di fare un sopralluogo, potrete notare che la piazza inaugurata non è ancora pienamente funzionale.
Visto che si trattava anche di mobilità sostenibile abbiamo cercato riscontri su quanto realizzato e già “pienamente idoneo” all’uso previsto dal progetto. Ci si chiede:
1) Il servizio bike sharing è monopattino sharing, sono già attivi? NO
2) Le colonnine di ricarica elettrica per veicoli privati e mezzi di trasporto pubblico, sono attive? NO
3) I nuovi sistemi “intelligenti”, WiFi, video sorveglianza ecc, sono funzionanti? SOLO PARZIALMENTE.
Quindi, ci risiamo, ancora una volta dobbiamo subire passivamente, il “fenomeno dell’inaugurazione parziale”, che in Italia, esiste solo a Frosinone.
Un vero e proprio “marchio di fabbrica” dell’amministrazione Mastrangeli.
Piazza Salvo d’Acquisto, oggi non può essere assolutamente considerata completa e neppure idonea all’uso previsto dal progetto originario.
Senza bike-sharing, colonnine per la ricarica elettrica e sistemi smart, viene meno la funzione stessa di interscambio sostenibile che ne ha giustificato la spesa pubblica e la progettazione.
Non è la prima volta che accade.
Già nel giugno 2025, la città aveva assistito a un’inaugurazione “prematura” della Piazza dello Scalo, anch’essa presentata come rigenerata e pronta all’uso, ma tuttora priva dei giochi per bambini e di alcune dotazioni promesse.
Il copione, purtroppo, siaq è ripetuto anche oggi.
Ma il problema non è soltanto tecnico.
È principalmente politico e culturale.
Infatti inaugurare un’opera incompleta significa pensare principalmente alla visibilità politica. Un modo di amministrare che riduce la politica a comunicazione, svuotando il senso di responsabilità pubblica.
Nel caso specifico, poi, l’intitolazione della piazza al Vicebrigadiere Salvo d’Acquisto, eroe nazionale dell’Arma, avrebbe richiesto un rispetto ancora maggiore.
Un simbolo di sacrificio e integrità, avrebbe meritato un’opera completata e non una vetrina parziale.
Piazza Salvo d’Acquisto, oggi, non è ancora ciò che prometteva di essere.
È un luogo urbanisticamente migliorato si, ma funzionalmente incompleto.
La speranza è che, una volta spenti i riflettori e archiviati i selfie istituzionali, si torni a lavorare per attivare davvero tutti i servizi previsti.
Staremo a vedere. Intanto, per cautela, facciamo un nodo al fazzoletto così giusto per non dimenticare.
Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone APS.
Frosinone inaugura una piazza ancora incompleta: il caso di Piazza Salvo d’Acquisto
Ieri i è stata ufficialmente inaugurata la nuova Piazza Salvo d’Acquisto, un’opera pubblica dal costo complessivo di circa 1,2 milioni di euro.