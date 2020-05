Frosinone, in via Portogallo continua il problema dei rifiuti ingombranti

Viale Portogallo, Frosinone, rifiuti ingombranti. E’ questa la spiacevole associazione di termini che da più di un mese i residenti e tutti coloro che transitano nella parte bassa del capoluogo ciociaro – nei pressi della zona scalo – sono costretti a rimarcare. Il problema va avanti da molto tempo ma non è stato ancora risolto. Così l’accatastamento di vecchi mobili, rifiuti ingombranti e cianfrusaglie varie è ancora ben visibile in tutto il loro fatiscente “splendore”! Questo è il quadretto con la quale i residenti di Viale Portogallo e delle zone limitrofe sono costretti a fare i conti, l’immondizia si trova proprio davanti l’ingresso di una zona residenziale, come è possibile notare dalla foto. I residenti non ce la fanno più a tollerare questo scempio e non hanno mancato di segnalare la spiacevole situazione sulle pagine facebook del blog “Frosinone bella e brutta”, come già accaduto nelle settimane precedenti. “C’è molta rabbia nei confronti del comune e degli organi preposti, è infatti circa un mese che abbiamo interpellato chi di dovere, si è fatto vivo anche un consigliere comunale rassicurandoci che nel giro di pochi giorni gli ingombranti sarebbero stati prelevati, risolvendo così il problema, ma il tempo è passato ed i vecchi mobili sono ancora qui davanti a fare bella mostra”, queste le dichiarazioni di una residente. Intanto da una parte c’è chi se la prende con la ditta De Vizia, responsabile della raccolta degli ingombranti, che a quanto pare sarebbe stata più volte sollecitata, dall’altra parte c’è chi invece avrebbe da ridere con i cittadini che prima di lasciare i rifiuti in strada dovrebbero assicurarsi che il servizio stia funzionando adeguatamente. L’unica certezza è che i rifiuti sono ancora lì, da circa un mese e mezzo e che il quartiere ed i loro abitanti meritano che sia messa la parola fine a questa brutta “telenovela” che va avanti da ormai troppo tempo!

S.M.

