Frosinone, in partenza il torneo di basket per le Terrazze del Belvedere

L’estate frusinate prosegue con Le terrazze del Belvedere, con tante novità ed eventi. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, offrirà ancora piacevoli serate nel centro storico del capoluogo, a base di cibo, musica, intrattenimento, sport, nella zona compresa tra Piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Largo Amendola e un’area in Piazza Valchera. Dal 25 al 27 agosto si terrà la “Summer cup”, torneo amatoriale di pallacanestro in piazzale Vittorio Veneto aperto a squadre di tre giocatori, realizzato dall’assessorato al centro storico in collaborazione con il delegato allo sport Francesco Pallone e l’associazione Frosinone Alta. Per informazioni e iscrizioni:(Giacomo) o(Lorenzo).