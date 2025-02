Frosinone in crisi: il 30% dei residenti è al limite della povertà

La provincia di Frosinone sta affrontando una crisi economica e sociale senza precedenti. La chiusura di numerose fabbriche, la perdita di posti di lavoro nel settore industriale – in particolare in Stellantis – e la progressiva desertificazione produttiva stanno mettendo in ginocchio il territorio.

I dati INPS relativi ai primi otto mesi del 2024 dipingono un quadro preoccupante. Sebbene siano stati attivati 34.632 nuovi rapporti di lavoro, le assunzioni a tempo indeterminato sono calate del 4,49% rispetto al 2023. Nello stesso periodo, si registrano 31.553 cessazioni di rapporti di lavoro, con una forte incidenza dei contratti a termine (14.495) e di quelli a tempo indeterminato (8.298).

Ma il dato più allarmante è un altro: il 30% della popolazione della provincia di Frosinone vive in condizioni di povertà. Un cittadino su tre fatica ad arrivare a fine mese, un segnale chiaro di un sistema economico che sta collassando.

Non possiamo restare fermi a guardare

Di fronte a questa emergenza sociale, servono risposte concrete. “Non possiamo restare fermi a guardare”, ha dichiarato Salvatore Giordano, consigliere comunale di Esperia ed esponente del coordinamento Più di Prima per Luca Fantini, segretario provinciale del Partito Democratico di Frosinone. Secondo i rappresentanti del territorio, è necessario un piano strategico per rilanciare l’economia locale e dare un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie.

Le possibili soluzioni

Cosa si può fare per invertire la rotta? Alcuni punti su cui si potrebbe intervenire:

Piano di riconversione industriale per attrarre nuovi investimenti e creare occupazione stabile.

Maggiore supporto alle imprese locali, con incentivi per l'innovazione e la digitalizzazione.

Investimenti nel settore delle energie rinnovabili, per creare nuove opportunità di lavoro sostenibili.

Un rafforzamento delle politiche sociali, per sostenere chi è in difficoltà.

La provincia di Frosinone non può rassegnarsi a un lento declino. Servono azioni immediate da parte delle istituzioni, della politica e del mondo imprenditoriale. Il tempo delle promesse è finito: è il momento di agire.