Frosinone, in consiglio per la Banca d’Italia

Lunedì 24 alle ore 18.30, è stato convocato il Consiglio comunale di Frosinone per il passaggio definitivo dell’acquisto dell’immobile della Banca d’Italia, che insiste su piazzale Vittorio Veneto, per destinarlo a nuova sede comunale.

In tal modo, si conclude il percorso tracciato dall’amministrazione Ottaviani, il primo in Italia che ha adottato lo strumento finanziario del “rent to buy”, permettendo al Comune di Frosinone di dotarsi di una prestigiosa sede istituzionale, ove verrà insediata anche la pinacoteca del capoluogo. Si rafforzerà, così, ulteriormente la vocazione storica e culturale della parte alta della città, rendendola patrimonio condiviso dell’intera comunità.

COMUNICATO STAMPA