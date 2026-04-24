Frosinone – In carcere 36enne dalla Polizia di Stato in attuazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti

Personale della Polizia di Stato ha dato attuazione al provvedimento di esecuzione di pene concor-renti con traduzione in carcere nei confronti di un 36enne toscano ed emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pisa.

Ad operare sono stati i poliziotti della Squadra Mobile.

Il soggetto, intercettato nel territorio di questo capoluogo, a seguito di alcuni accertamenti, dovrà espiare una pena di 5 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione con multa di 1.200 euro.

Nei confronti del predetto sono stati eseguiti i provvedimenti di condanna relativi ai reati com-messi in diverse circostanze, nel Nord Italia.

Tra i reati che si annoverano a suo carico, sono stati contestati resistenza, oltraggio e falsa atte-stazione a Pubblico Ufficiale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa.