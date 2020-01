Frosinone, in arrivo il Punto Europa

La giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la convenzione con la Regione Lazio per l’istituzione del servizio “Punto Europa”.L’obiettivo, fortemente voluto dal sindaco, Nicola Ottaviani, attraverso l’assessorato alle politiche giovanili e rapporti con la comunità europea coordinato da Cinzia Fabrizi, è ampliare la rete d’informazione sui contributi europei, implementando l’assistenza sulle opportunità offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta e la programmazione dello sviluppo locale in ambito economico, sociale e culturale, in un’ottica di sistema. Il punto di accesso ai servizi di informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento offerte dai Fondi strutturali e d’investimento europei e dai Fondi europei a gestione diretta (Punto Europa) offrirà, a tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, oltre che al Comune stesso) un servizio puntuale di informazione e assistenza sui fondi, favorendo lo scambio delle migliori pratiche in tema di utilizzo delle risorse comunitarie, promuovendo attività di studio, ricerca e formazione relativamente al tema dell’Europa e della progettazione, anche attraverso l’organizzazione di seminari tematici e di aggiornamento, workshop e incontri divulgativi. Inoltre, assisterà gli utenti nell’interpretazione dei bandi.Il protocollo d’intesa – che sarà siglato dal sindaco, Nicola Ottaviani, e dal dott. Paolo Iannini della Direzione regionale Programmazione economica – decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e rimarrà in vigore fino alla conclusione della programmazione dei Fondi europei 2014-2020.

COMUNICATO STAMPA

Correlati