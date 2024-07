Frosinone – Imponente servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato: 5 immobili restituiti all’ATER

La Questura di Frosinone, in ottemperanza agli indirizzi forniti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di implementare, in ambito locale, l’azione di prevenzione e contrasto delle attività illecite e di controllo del territorio, ha svolto, nella giornata odierna, un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone a più alta densità criminale.L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di strategie preventive, mirate a garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica attraverso un impegno costante e determinato contro ogni comportamento illecito.La squadra operativa schierata nella mattinata ha incluso personale della Questura, dei Commissariati distaccati e pattuglie della Stradale e della Polizia Locale, operanti ognuno per i profili di specifica competenza.I servizi sono stati inoltre implementati con i rinforzi ministeriali degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con le unità cinofile della Polizia di Stato.Attenzionate le aree ritenute a rischio per la commissione dei reati, da quelli di natura predatoria a quelli concernenti il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso dell’attività è stato fornito supporto a personale ATER per l’attività di identificazione degli occupanti sine titulo degli immobili di proprietà dell’ente: sono stati passati al vaglio quasi n. 50 immobili e n. 5 (ubicati in viale Bellini, viale Spagna e via Mola Vecchia) sono stati restituiti alla legittima proprietà ATER. Nell’ultimo anno, pertanto, gli immobili restituiti all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale ammontano a n. 21. Le operazioni hanno comportato anche il coinvolgimento di personale dell’A.s.l. e dei servizi sociali poiché, all’interno di un immobile di edilizia residenziale in via Bellini, sono state accertate condizioni igienico sanitarie estremamente precarie. L’attività ha consentito di identificare circa 160 persone, mentre è stata verificata la regolarità di 118 veicoli, elevando numerose sanzioni al Codice della Strada.Inoltre, nel corso della citata attività sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni grammi di sostanza stupefacente: si procederà a carico di ignoti.L’iniziativa odierna, come disposto dal Questore Condello, rappresenta l’ennesimo segnale della Polizia di Stato, sempre attenta a garantire alla collettività una serena e pacifica convivenza sociale con più elevati livelli di sicurezza nelle cc.dd. “zone a rischio”.

