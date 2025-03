Frosinone, illuminazione potenziata su piazza Pertini

In particolare, l’intervento è stato progettato e realizzato con l’obiettivo principale di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, in particolar modo nelle ore serali e notturne. I nuovi dispositivi installati hanno sostituito tutti i corpi illuminanti esistenti sui pali dedicati all’illuminazione generale.Inoltre, è stata realizzata ex novo una soluzione illuminotecnica specifica per l’area sotto la pensilina pedonale della stazione degli autobus, fornendo una luce di elevata qualità e ottimizzata per gli spazi coperti. L’integrazione dei due sistemi di illuminazione ha quindi consentito di migliorare significativamente e sensibilmente la visibilità e la sicurezza nella zona.

“L’area dello Scalo è destinataria di attenzioni incessanti da parte dell’amministrazione ai fini della sicurezza. Con questo intervento miglioriamo in modo significativo la qualità dell’illuminazione di piazza Pertini, un’area strategica per la mobilità cittadina. L’installazione di nuovi dispositivi più efficienti e potenti non solo garantisce una maggiore visibilità, ma contribuisce anche ad accrescere la sicurezza per cittadini e viaggiatori”, ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. “L’attenzione dell’amministrazione per il decoro urbano e la piena fruibilità, in sicurezza, degli spazi pubblici prosegue con interventi, ordinari e straordinari, come questo, in collaborazione con i gestori dei servizi e con l’obiettivo di rendere la città sempre più accogliente e vivibile”, ha dichiarato l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Angelo Retrosi.