Frosinone, il weekend di giovanili e prima squadra

Serie C, Frosinone Pallanuoto – R.N. Roma Vis Nova 6-7 (1-2, 1-2, 2-1, 2-2)

Rischia il colpaccio il Frosinone Pallanuoto, che nel campionato di serie C perde 6-7 contro la R.N. Roma Vis Nova seconda in classifica. Bella partita allo Stadio del Nuoto, combattuta ed equilibrata dall’inizio alla fine: i gialloblù di coach Spinelli hanno dimostrato ancora una volta di valere ben più del quinto posto attualmente occupato in classifica. Complimenti agli avversari e al loro ottimo portiere. Ma anche – e soprattutto – ai nostri ragazzi: con tutto ciò che è successo, sarebbe stato più facile mollare. E invece nessun contraccolpo psicologico: siamo pronti a un gran girone di ritorno.

Queste le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Questa partita non fa altro che confermare quello che dico ai ragazzi tutti i giorni. Non abbiamo nulla da invidiare alle squadre che si stanno giocando la promozione. Tornando al match, con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto pareggiare o addirittura vincere. Ci teniamo la solida prestazione difensiva e le cose buone fatte davanti, anche se potevamo fare meglio. Sono sicuro che ci divertiremo in questo girone di ritorno».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Mercadante 1, Marzocchi, Vallecorsa, Pisa R., Pisa L. 1, Quadrini, Ceccarelli F. 3, Iannoni, Ricci 1, Ceccarelli S., Fiorini L., Saltarelli. TPV: Fabrizio Spinelli.

Arbitro: Ibba.

U16, Fondi Nuoto – Frosinone Pallanuoto 8-6

Sabato 14 maggio giornata no per l’U16 del Frosinone Pallanuoto, sconfitta 8-6 a Fondi. Tantissima confusione nella gestione del gioco da parte dei nostri: errori che hanno aiutato i padroni di casa a ribaltare un match per larghi tratti in mano ai ciociari. A tratti davvero inspiegabile la trasformazione dei gialloblù all’interno dello stesso match, cosa che evidenzia alcuni – giustificati – limiti caratteriali di giocatori ancora inesperti e in molti sotto età.

Il commento di coach Federico Ceccarelli: «Continuiamo a giocare parecchio sotto le nostre possibilità e questo mi dispiace. Veramente poco da dire, se non siamo concentrati sulla partita e non si fa ciò che ci siamo detti o che abbiamo provato durante la settimana, è giusto che non portiamo a casa la gioia della vittoria».

Frosinone Pallanuoto: Garavelli, Cecconi, Maura F., Caciolo, Vallecorsa 1, Iannoni, Nicolia 2, Grimaldi, Altobelli 1, Bravo 1, Maura V., Di Pofi 1. TPV: Federico Ceccarelli.

U16, Frosinone Pallanuoto – Manianpana 1-9

Il giorno successivo, invece, i nostri ragazzi sono stati impegnati tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto contro il forte Anzio Waterpolis. I neroniani hanno vinto 1-9, ma rimaniamo con l’amaro in bocca per le tante occasioni sprecate davanti dai gialloblù, che potevano tenere aperto il match più a lungo. Negativa soprattutto la percentuale in superiorità numerica. Complimenti ai nostri avversari, che hanno dominato questo girone vincendo spesso con molti più gol di scarto rispetto a ieri.

Il commento di coach Federico Ceccarelli: «Un passo in avanti rispetto ad altre partite giocate finora. Il problema è che i passi indietro sono stati tanti, troppi. Abbiamo giocato bene a tratti, pur commettendo errori gravissimi. Ancora troppi quelli dettati da fretta, disattenzione e poca maturità. Pur avendo giocato con la squadra più forte di questo girone, usciamo con l’amaro in bocca perché il parziale poteva essere meno ampio. Ma va bene così: questo è un gruppo che deve crescere in funzione dei prossimi anni, sia in ambito giovanile che di prima squadra».

Frosinone Pallanuoto: Garavelli, Cecconi, Maura F., Caciolo, Vallecorsa, Iannoni 1, Nicolia, Grimaldi, Altobelli, Bravo, Maura V., Di Pofi 1. TPV: Federico Ceccarelli.

COMUNICATO STAMPA