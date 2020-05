Frosinone – Il vice sindaco Scaccia al PD: “Vivono sulla luna, lontano dalla gente”.

“Alla nota del Pd di Frosinone, come al solito etereo e inconcludente – ha dichiarato il vicesindaco e assessore al commercio, Antonio Scaccia – vale la pena rispondere sinteticamente, chiedendo se sono connessi con il Paese reale, oppure se continuano a guardare in modo disincantato le problematiche di vita quotidiana di noi terrestri, come chi utilizza il telescopio standosene comodamente sulla luna. Basterebbe parlare con la gente, in strada, senza rimanersene a pontificare su una tastiera, per scoprire, da parte loro, che migliaia di imprese non riusciranno ad aprire, milioni di lavoratori sono ancora in attesa di una cassa integrazione che non si sa da chi debba essere pagata, mentre il bazooka economico di Conte si è trasformato in una pistoletta ad acqua da luna park, poiché i soldi dalle banche, quelli veri, saranno presi sempre e solo dagli stessi, in barba a chi è davvero in difficoltà.Proprio per evitare di scendere sullo stesso livello, la raccomandazione migliore da fare ai consiglieri di maggioranza e agli assessori è quella di continuare a dividersi i compiti con la minoranza del Pd, come sempre, del resto, in modo netto e chiaro, evitando la duplicazione degli sforzi. Noi continuiamo ad occuparci di progetti, proposte, contenuti e soluzioni, mentre a loro lasciamo il privilegio e la solitudine delle chiacchiere”.

