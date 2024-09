Frosinone – Il Tenente Colonnello Maurizio PETRARCA lascia la ciociaria

Dopo 5 anni nel capoluogo ciociaro, il Tenente Colonnello Maurizio PETRARCA lascia oggi l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Provinciale di Frosinone, per assumere il prestigioso incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Pesaro.Molisano di origine, giunto a Frosinone nell’ottobre 2019 proveniente dal Comando Provinciale di Rimini, ha condotto importanti indagini in questa provincia, come quella relativa all’operazione “seven”, con la quale nel 2020 è stato inflitto un duro colpo all’organizzazione dedita allo spaccio degli stupefacenti in Frosinone e provincia, con lo smantellamento di 7 piazze di spaccio e l’esecuzione di 32 misure cautelari a carico di cittadini italiani e stranieri. Le indagini sull’efferata rapina alla gioielleria Cataldi di Fiuggi, avvenuta nel settembre 2021, con l’individuazione dei responsabili assicurati in breve tempo alla giustizia ed il recupero di gran parte dell’ingente bottino. Vari sono stati i fatti di sangue, tutti brillantemente e rapidamente risolti, tra i quali l’omicidio del giovane Thomas Bricca, avvenuto in Alatri il 30 gennaio 2023, i cui presunti autori sono attualmente a processo presso la Corte di Assise di Frosinone.Il Comandante Provinciale di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, nel corso di una breve cerimonia, ha sentitamente ringraziato il Tenente Colonnello Petrarca per la disponibilità, la professionalità e l’impegno con cui ha svolto il proprio incarico, augurandogli un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni. Agli auguri del Colonnello Mattioli si sono uniti, con un caloroso “in bocca al lupo”, tutti gli ufficiali ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone.

