Frosinone, il sindaco Ottaviani inaugura il nuovo parcheggio allo Scalo

Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha inaugurato il nuovo parcheggio dell’area ex Frasca, nella zona Scalo, di 200 posti.

“Fino a qualche tempo fa, quando quest’area era piena di erbacce e rifiuti, pochi avrebbero scommesso che un comune ne avrebbe cambiato il volto dal punto di vista della trasformazione urbana – ha dichiarato il sindaco Ottaviani – Abbiamo chiesto alla Elco di portare avanti una partnership con il Comune e con noi ha condiviso, quindi, l’attuazione del principio di restituzione sociale. Non sarà solo un parcheggio a servizio dello Scalo ma anche di accesso diretto alla stazione, utilizzando il sottopasso e gli ultimi binari utili.

Nell’ambito del restyling della stazione, questa area è stata completamente ristrutturata, dotata anche di una pista ciclabile per l’attraversamento in corso Lazio e la ricucitura del quartiere, secondo una visione autentica, votata ai criteri di sviluppo e riassetto del territorio. Mediante un ponte in acciaio e legno pedonale sarà possibile entrare direttamente in quella che diventerà la nuova piazza Kambo, di stile rinascimentale, i cui lavori sono già iniziati da qualche giorno.

Desidero ringraziare l’ing. Pietro Di Mascolo, il geom. Giulio Alonzi, insieme ai tecnici comunali, il dirigente arch. Elio Noce, l’arch. Luca Faticanti, l’ing. Benito Caringi, l’ing. Domenico Urbano, il geom. Salvatore Cirillo, che profondono il proprio impegno ben oltre l’orario di lavoro, assumendosi grandi responsabilità e permettendo così all’ente di centrare gli obiettivi di efficienza della macchina amministrativa ed economicità.

Il nuovo parcheggio, che sarà aperto al pubblico da lunedì – ha proseguito il sindaco – costituisce una opera parzialmente compensativa rispetto all’investimento che il privato sta conducendo sull’area ex Permaflex. In sinergia tra pubblico e privato, quindi, si realizza una infrastruttura per il territorio, nell’ottica dello sviluppo armonico e integrato sotto il profilo ambientale”.

In coerenza con gli obblighi assunti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Frosinone, la società Elco ha effettuato a proprio carico – per un investimento pari a circa 1 milione e 600.000 euro – gli interventi previsti per la realizzazione del parcheggio con annessa area di scambio tra gli autoveicoli, il trasporto pubblico locale e quello extraurbano. La nuova opera pubblica è ad uso di pendolari e viaggiatori, collegata tramite un ponte pedonale che attraversa i binari, andando a implementare anche gli standard urbanistici dell’intero quartiere. Il parcheggio è interamente di proprietà dell’amministrazione comunale e risponde agli standard più innovativi in materia di efficientamento energetico e riciclo.

COMUNICATO STAMPA