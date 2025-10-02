Frosinone, il sindaco Mastrangeli replica a Fazzone: “La città merita rispetto e stabilità”

Si accende lo scontro politico in città. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha replicato con fermezza alle recenti dichiarazioni del senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone. “Prendo atto delle sue parole – ha affermato il primo cittadino – ma non posso condividerne né i toni né il merito”.

Mastrangeli ha rivendicato la linea dell’amministrazione, ponendo l’accento sulla necessità di garantire “rispetto e stabilità” alla città. “Non è accettabile che le legittime dinamiche politiche vengano anteposte all’interesse dei cittadini. Noi governiamo con responsabilità, affrontando problemi complessi e realizzando opere attese da decenni”, ha dichiarato, citando tra i progetti in corso il BRT, la nuova stazione ferroviaria, la riqualificazione delle periferie, la scuola Madonna della Neve e gli impianti sportivi.

Un elenco di interventi che, secondo il sindaco, dimostrano “efficienza e progettualità”, a fronte di “polemiche sterili” che rischiano di minare il percorso amministrativo. “Chi pensa di destabilizzare per logiche di parte o calcoli elettorali se ne assume la responsabilità davanti ai cittadini”, ha aggiunto.

Sul rapporto con Forza Italia, Mastrangeli ha sottolineato di aver mantenuto aperta la porta al partito: “Da oltre un anno e mezzo la casella in giunta è rimasta libera, per rispetto. Ma la collaborazione deve basarsi su serietà e non su logiche di destabilizzazione, anche a fronte del voto contrario agli atti di bilancio”.

Il sindaco ha poi concluso con un avvertimento chiaro: “Non si può attendere all’infinito. Se Forza Italia confermerà di non voler far parte della maggioranza e di seguire altre strade, non posso che augurare buon lavoro. Io continuerò a impegnarmi con coerenza e lealtà verso la città, che vengono prima di ogni calcolo politico”.

