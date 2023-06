Frosinone, il Sindaco Mastrangeli incontra i residenti di via Fontana Unica

“È stato un incontro fruttuoso, improntato a cordialità e al sereno confronto, con il comune obiettivo di trovare la soluzione migliore per i cittadini, i residenti e la viabilità della città”: così il Sindaco Riccardo Mastrangeli a margine della riunione informale tenutasi oggi tra l’amministrazione comunale – con gli assessori Angelo Retrosi, Adriano Piacentini, Maria Rosaria Rotondi e Valentina Sementilli – e una rappresentanza di coloro che risiedono su via Fontana Unica. Il tratto è attualmente interessato dalle lavorazioni per la realizzazione delle piste ciclabili e ciclopedonali nella zona dello Scalo. All’incontro era presente anche il professionista incaricato della progettazione dell’intervento, che rientra all’interno del sistema di piste ciclabili e ciclopedonali già finanziato, concepito con l’intento di velocizzare i tempi di percorrenza dei mezzi a combustione e, di conseguenza, ridurre le emissioni di gas di scarico.

“L’amministrazione ha cercato di ridurre al minimo sia l’impatto ambientale dei lavori, sia i disagi, purtroppo inevitabili, sulla circolazione. Questi ultimi costituiscono un momentaneo inconveniente, considerando i benefici che la nuova mobilità programmata, che prevede anche la costruzione di piste ciclabili, apporterà sul futuro nostro e dei nostri figli, in termini ambientali e di riduzione del traffico privato e pubblico. L’amministrazione – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – è e sarà sempre a disposizione per confrontarsi su queste tematiche, allo scopo di raggiungere la soluzione ottimale in termini di miglioramento della qualità di vita nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze dei cittadini”.

