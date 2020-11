Frosinone: il sindacato dei finanzieri USIF elegge la segreteria provinciale

Nonostante l’emergenza pandemica da COVID-19 che ci ha costretto e ancora ci costringe a rinunciare ai diversi incontri programmati durante l’anno trascorso dalla costituzione della segreteria territoriale di Frosinone, tenutasi il 16 ottobre 2019, si è tenuta in modalità videoconferenza il Congresso Provinciale di Frosinone, con conseguente elezione dei Consiglieri Provinciali e del Delegato al Congresso Regionale prima e della Segreteria poi.

La segreteria Provinciale di Frosinone è stata così determinata:

Segretario Provinciale: Antonio PUNZO;

Vicesegretario: Carlo LAMPINI;

Delegato al Congresso Regionale: Roberto VETRARI.

Durante l’assemblea sono intervenuti il referente Regionale provvisorio USIF, Angelo Malanga, e la dott.ssa Anita Tarquini, segretaria Provinciale UIL Frosinone, a cui vanno i ringraziamenti di tutti i tesserati Usif di Frosinone.

Un nuovo passo avanti per Usif, che permetterà una più capillare vicinanza ai colleghi, anche prossimi alla quiescenza, in tempi più brevi, oltre a continuare ad essere baluardo a tutela delle fiamme gialle nella risoluzione delle problematiche che impattano negativamente sulle condizioni professionali e personali non solo del lavoratore ma anche del proprio nucleo familiare.

COMUNICATO STAMPA