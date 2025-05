Frosinone, il silenzio sul Piazzale Kambo: Anselmo Pizzutelli accusa il sindaco Mastrangeli di ignorare il Consiglio Comunale

Tre mesi dopo l’approvazione unanime della mozione sulla revisione del progetto per Piazzale Kambo nessuna azione è stata intrapresa. Il consigliere Anselmo Pizzutelli lancia un appello ai quattro ex sindaci.

A Frosinone, il Consiglio comunale sembra sempre più marginalizzato nelle decisioni chiave dell’amministrazione. A denunciarlo è Anselmo Pizzutelli, consigliere comunale della lista Mastrangeli, che interviene pubblicamente a distanza di tre mesi dall’approvazione — con voto unanime — della mozione relativa alla modifica del progetto di chiusura al traffico nell’area di Piazzale Kambo.

“Nulla è stato fatto”, accusa Pizzutelli. “Mi auguro che i sindaci Ottaviani, Marzi, Marini e Fanelli chiedano al sindaco Mastrangeli di dare risposte”.

La mozione, approvata in Aula, prevedeva l’avvio di azioni concrete per rivedere l’impatto del progetto, ma da allora non vi è stato alcun seguito operativo. “Il sindaco dovrebbe farsi interprete della volontà espressa dal Consiglio”, sottolinea il consigliere.

Un appello diretto ai quattro ex primi cittadini — Nicola Ottaviani, oggi deputato e coordinatore provinciale della Lega; Michele Marini, fondatore della civica oggi rappresentata da Andrea Turriziani; Domenico Marzi, che con la sua civica ha assunto una posizione critica ma aperta; e Paolo Fanelli, già esponente di Fratelli d’Italia — affinché si schierino a tutela della centralità del Consiglio.

“Non si può continuare a ignorare il ruolo del Consiglio Comunale facendo finta che la mozione approvata non esista”, dichiara ancora Pizzutelli. “Se questi ex sindaci non prenderanno posizione, significherà che condividono la linea del sindaco Mastrangeli su questo specifico punto”.

Infine, Pizzutelli precisa: “Non si tratta di una polemica. Nessuno, nemmeno il sindaco, può considerarsi al di sopra delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale”.

FOTO ARCHIVIO