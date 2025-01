Frosinone: il silenzio assordante nel PD. Il dialogo resta congelato

Nel Partito Democratico di Frosinone regna il silenzio, e con esso una fase di stallo che rende incerta la strada verso il congresso provinciale. Mancano ormai 15 giorni alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature alla Segreteria Provinciale, con il responsabile politico regionale Daniele Leodori che ha recentemente posticipato il termine al 10 febbraio. Un secondo rinvio, dopo le precedenti date del 7 e 20 gennaio, causato da un nodo ancora da sciogliere: i 33 ricorsi pendenti, ora al vaglio della Commissione di Garanzia del PD Lazio.

Un tesseramento congelato

Il tesseramento 2024, fondamentale per definire la platea congressuale, rimane bloccato. A votare saranno gli iscritti ai circoli, ma l’incertezza sul numero e la validità degli iscritti alimenta tensioni e rallenta i lavori.

Le candidature in corsa

In campo per la Segreteria Provinciale ci sono due nomi: Achille Migliorelli e Luca Fantini.

Achille Migliorelli è sostenuto da Aria Adem, corrente legata a Francesco De Angelis, e dal collettivo Parte da Noi guidato da Danilo Grossi.

Luca Fantini, invece, ha l’appoggio di Rete Democratica di Sara Battisti e Base Riformista di Antonio Pompeo.

L’evento di martedì: verso un nuovo equilibrio?

Martedì 30 gennaio a Frosinone, presso il Botanico 212 di via Casale Ricci, si terrà l’evento “Più di Prima”, promosso da Luca Fantini, Sara Battisti e Antonio Pompeo. Un’occasione per rilanciare il dialogo interno e rafforzare il sostegno alla candidatura di Fantini. Resta però da vedere se l’incontro segnerà un punto di svolta o se il congelamento del dialogo interno persisterà, a discapito dell’unità del partito.

Il tempo stringe, e con esso la necessità di una soluzione condivisa che possa restituire slancio al PD di Frosinone.