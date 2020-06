Frosinone, il SIF partecipa alle giornate europee dell’archeologia

SIFCultura, il “Sistema integrato del Frusinate”, di cui il Comune di Frosinone è capofila, partecipa alle giornate europee dell’archeologia. L’edizione 2020, a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, si svolgerà prevalentemente sul web con l’eccezione dei Luoghi della Cultura che, a livello europeo e nazionale, hanno riaperto le porte al pubblico lanciando così un segnale di speranza e di ripresa della vita negli spazi fisici, dopo un periodo di chiusura e isolamento. Il SIF, promosso dal sindaco Nicola Ottaviani, realizzato con il coordinamento dell’assessore alla cultura, Valentina Sementilli e con il finanziamento della Regione Lazio, ha previsto, dunque, per domenica 21 giugno, alle ore 9.00, alle ore 10.00 e alle ore 11.00, percorsi guidati da personale specializzato alle collezioni dei sedici Musei del territorio aperti al pubblico, su prenotazione e per gruppi di 5 partecipanti al massimo, nel rispetto delle norme sanitarie. Con l’iniziativa denominata “Le domeniche del sistema”, il SlFCultura apre le collezioni museali del territorio che raccontano il divenire storico del Paesaggio nel quale viviamo quotidianamente in un percorso di conoscenza: si parte dalle radici della civiltà e delle culture passate, nei Musei Archeologici di Frosinone, Aquino, Atina, Castro dei Volsci, Ceprano, Veroli, parlando quindi il linguaggio dell’arte con il Museo Diocesano di Ferentino, passando per la tradizione (con i Musei demoetnoantropologici di Alvito, Atina, Pastena, Pontecorvo, Vallecorsa), riscoprendo la storia con i Musei di storia contemporanea di Arce, Cassino, Pontecorvo e infine la natura, con il Museo naturalistico di Collepardo. Partecipare è semplice: è sufficiente acquistare, al costo di 5 euro (validità: 12 mesi), la card SIF cultura, che dà diritto all’ingresso gratuito in tutti i musei e in tutti gli Istituti e i luoghi aderenti al Sistema. Per Info e prenotazioni è possibile contattare 0775 212314 (dal martedì al venerdì, con orario ore 9-12), oppure scrivere a info@sifcultura.it e prenotazioni@sifcultura.it. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili su sifcultura.it.

COMUNICATO STAMPA