Frosinone, il seggio n.27 presso l’ex asilo nido “Biancaneve”

Anche in occasione dell’elezione del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio Regionale, il seggio elettorale n. 27 (precedentemente situato in Via Livio De Carolis, presso la Scuola Primaria Livio de Carolis), sarà ubicato presso l’ex asilo nido “Biancaneve”.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali della sezione n. 27 potranno quindi votare, in occasione delle consultazioni elettorali previste nelle giornate di domenica 12 febbraio (dalle ore 7 alle ore 23) e di lunedì 13 febbraio (dalle ore 7 alle ore 15), presso i locali dell’edificio comunale, ex asilo nido “Biancaneve”, sito in SS. 155 per Fiuggi, in cui la sezione è stata trasferita.

COMUNICATO STAMPA