Frosinone, il rendiconto passa tra tensioni e assenze: la maggioranza salva il bilancio con 16 voti

“Rendiconto approvato, ma il Consiglio si spacca: scintille tra maggioranza e opposizione” Si chiude con l’approvazione del rendiconto 2025 una delle sedute più tese degli ultimi mesi nel Consiglio comunale di Frosinone. Dopo un acceso confronto politico e amministrativo, il documento contabile ha ottenuto il via libera con 16 voti favorevoli, un risultato reso possibile anche dalle assenze registrate tra i banchi dell’opposizione.

L’esito della votazione rappresenta una boccata d’ossigeno per l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli, che supera così uno snodo cruciale della consiliatura. Non sono mancate, però, le polemiche e gli attacchi incrociati tra maggioranza e opposizione, in un clima che continua a evidenziare le difficoltà politiche interne alla coalizione di governo cittadina.

Nel corso del dibattito, l’assessore al Bilancio Adriano Piacentini ha difeso con forza il lavoro svolto dall’amministrazione, sottolineando come il Comune abbia recuperato negli ultimi anni capacità di spesa e solidità finanziaria. Secondo i dati illustrati in aula, le entrate complessive accertate hanno superato gli 80 milioni di euro, mentre l’avanzo disponibile si attesterebbe a oltre 8 milioni di euro, numeri che l’esecutivo considera il segnale di una gestione virtuosa delle risorse pubbliche.

Dall’altra parte, le opposizioni hanno contestato diversi aspetti del documento, puntando il dito contro il peso dei crediti di dubbia esigibilità, l’aumento della pressione fiscale e alcune criticità legate alla gestione finanziaria dell’ente. Nel mirino anche la Tari e le ricadute economiche sulle famiglie, temi che continuano ad alimentare il confronto politico in città.

Particolarmente acceso il confronto tra alcuni consiglieri comunali e i rappresentanti della maggioranza, con interventi che hanno evidenziato la crescente frammentazione del quadro politico cittadino. Nonostante le divergenze, il rendiconto è stato approvato, consentendo all’amministrazione di proseguire il proprio percorso senza scossoni immediati.

Il voto, tuttavia, lascia aperti numerosi interrogativi sul futuro degli equilibri politici in Consiglio. Se sul piano amministrativo il risultato rafforza il sindaco Mastrangeli, sul piano politico emergono ancora tensioni e divisioni che potrebbero pesare sulle prossime scadenze amministrative.

Un passaggio fondamentale, dunque, che certifica la tenuta della maggioranza ma che, allo stesso tempo, fotografa una città ancora attraversata da profonde contrapposizioni politiche.