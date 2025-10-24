Frosinone, il Questore emette tre ammonimenti per atti persecutori e comportamenti molesti

Nell’ultima settimana, il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, ha adottato tre provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti soggetti, in seguito ad un’accurata istruttoria elaborata dal personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura.

L’ammonimento, che è una misura di prevenzione di competenza esclusiva del Questore, ha avuto quale destinatario, nel primo caso, un anziano signore che ha evidenziato pericolose condotte moleste e vessatorie nei confronti della figlia e dell’ex moglie, tanto che le due donne hanno dovuto modificare le proprie abitudini di vita, vivendo in uno stato di ansia e di preoccupazione per la propria incolumità.

Nel secondo caso, l’intimazione è rivolta ad un uomo di 55 anni, che ha posto in essere condotte vessatorie e ossessive nei confronti della ex compagna, dopo l’interruzione della relazione affettiva, tanto da costringerla, per timore di ulteriori comportamenti molesti, anche ad interrompere una nuova frequentazione.

Infine destinatario del terzo provvedimento è un 54enne la cui vittima è un conoscente, che ha subito condotte minacciose ed aggressive, anche con un tentativo di investimento con un motociclo.

Gli autori di tali condotte persecutorie sono stati invitati, inoltre, a partecipare ad un percorso sulla consapevolezza del disvalore sociale e penale delle condotte poste in essere e a recarsi presso centri specializzati presenti sul territorio.

Foto archivio