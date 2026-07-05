Frosinone – Il Questore emette 47 misure nel mese di giugno

Nel mese di giugno appena concluso, il Questore della Provincia di Frosinone, dopo un’accurata istruttoria del personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine, ha adottato 47 misure nei confronti di altrettanti individui ritenuti socialmente pericolosi.

Nello specifico sono stati comminati 3 ammonimenti ad altrettanti soggetti ritenuti autori di violenza domestica e condotte persecutorie, 30 Fogli di via con divieto di fare ritorno nei vari comuni della provincia, 10 provvedimenti riguardanti l’Avviso Orale nei confronti di soggetti che hanno manifestato una concreta ed attuale pericolosità sociale desumibile dalla reiterazione di condotte delittuose.

Ancora, 3 persone sono state proposte all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione della misura della Sorveglianza Speciale.

Emesso inoltre un provvedimento relativo al DASPO.