Frosinone, il PSI rompe gli indugi: coalizione già definita per il 2027. Candidato sindaco sarà Vincenzo Iacovissi

Il dado è tratto, con largo anticipo. Il Partito Socialista Italiano di Frosinone ha scelto la sua strada per le elezioni comunali del 2027: il candidato sindaco sarà Vincenzo Iacovissi, già in corsa nel 2022, e la coalizione avrà un nome preciso, “La Frosinone di domani”.

Accanto al PSI saranno della partita anche due liste civiche: Frosinone Aperta e Area Vasta. A ufficializzare la decisione è stato il segretario regionale Gian Franco Schietroma, sottolineando la volontà di lanciare un messaggio chiaro: “non si torna indietro”.

Un segnale politico al centrosinistra

Sul piano politico, la mossa è indirizzata non solo agli elettori, ma anche agli alleati storici. Nel 2022, Iacovissi ottenne il 5,9% dei consensi come candidato sindaco, mentre la lista socialista si fermò al 5,4%. Questa volta, la presenza di due liste civiche rafforza la coalizione e alza l’asticella delle ambizioni.

Resta però aperta la questione dei rapporti con il Partito Democratico. Lo strappo tra socialisti e democrat, consumatosi ormai da anni, non è stato ancora ricucito. A venti mesi dalle urne, resta da capire quale sarà la posizione del PD: convergere su Iacovissi o tentare una strada autonoma?

Le prossime mosse

Se il PSI ha già scelto, per i democratici la partita è ancora tutta da giocare. L’incognita principale riguarda la possibilità di una ricomposizione del centrosinistra o di una ulteriore frammentazione. Di certo, il passo in avanti dei socialisti imprime una forte accelerazione al dibattito politico cittadino.

