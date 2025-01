Frosinone: il PSI chiama i cittadini a costruire l’alternativa

DI AUGUSTO D’AMBROGIO. Nelle strade di Frosinone campeggiano i manifesti del Partito Socialista Italiano (PSI), che lanciano un messaggio chiaro e diretto: “Partecipare per costruire insieme l’alternativa a questa amministrazione comunale”. L’iniziativa, firmata da Vincenzo Iacovissi, capogruppo del Consiglio Comunale, e dal segretario della sezione locale del PSI, segna un momento significativo per la politica cittadina.

Un messaggio di rottura con il passato

L’obiettivo dichiarato del PSI è mettere fine ai “traversalismi” e alle pratiche politiche che hanno caratterizzato l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Mastrangeli. Secondo i socialisti, le difficoltà incontrate dall’attuale governo cittadino sono un chiaro segnale della necessità di una nuova visione per Frosinone.

Tre pilastri per il cambiamento

Il ragionamento del PSI si articola su tre punti fondamentali:

1. No agli inciuci: La governabilità della città deve essere fondata su una politica chiara e trasparente, non su compromessi che generano solo paralisi amministrative e danni.

2. Innovazione e discontinuità: Serve un progetto amministrativo completamente nuovo, basato su una visione moderna della città e della società. Questo progetto deve essere sostenuto da una squadra omogenea, unita da valori condivisi e programmi chiari.

3. Partecipazione: I cambiamenti duraturi possono avvenire solo con il coinvolgimento diretto dei cittadini. Secondo il PSI, esperienze passate – come quelle legate alla mobilità urbana – dimostrano che decisioni prese senza il contributo della comunità portano a errori clamorosi

Un appello alla cittadinanza

Con i manifesti affissi in città, il PSI lancia un appello forte ai cittadini di Frosinone: “Partecipare per costruire insieme un futuro diverso”. Questo è il momento, secondo il partito, per iniziare a lavorare a un’alternativa concreta e credibile in vista delle prossime elezioni comunali.

Un segnale politico importante

La strategia del PSI è stata condivisa con Gianfranco Schietroma,ma i manifesti rappresentano comunque una chiara presa di posizione autonoma. Un messaggio politico che punta a segnare una svolta, invitando tutti coloro che credono in una Frosinone migliore a unirsi in un progetto collettivo.

Cosa ne pensano i cittadini? Saranno pronti a raccogliere la sfida lanciata dal PSI?