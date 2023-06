Frosinone, il programma dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, Silverio e Ormisda

“Con i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Frosinone, Silverio e Ormisda, Frosinone celebra due figure di pace, valore di cui abbiamo bisogno specie in questi tempi difficili”. Ha esordito così il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli nel presentare il programma delle celebrazioni per martedì 20 giugno. Alla conferenza stampa erano presenti gli assessori Rossella Testa e Simona Geralico, il parroco don Paolo Cristiano (Unità pastorale del centro storico) che ha portato i saluti del vescovo Ambrogio Spreafico e Mary Segneri, popolare volto Rai e presentatrice dell’evento che vedrà protagonista l’amatissimo artista partenopeo Andrea Sannino.

Il programma religioso prevede in onore dei SS. Patroni Ormisda e Silverio, martedì 20, la celebrazione della Santa Messa in Cattedrale alle ore 10 e della Messa solenne alle ore 19 in piazzale Vittorio Veneto, presieduta dal Vescovo Spreafico. Seguirà la processione lungo le vie del centro storico. In piazza VI dicembre sarà esposta la Torre della Pace dei Santi Patroni. Proprio in piazza VI dicembre appuntamento a partire dalle 21.30 con Mary Segneri. Alle 22 salirà sul palco Andrea Sannino per il suo Mosaico live tour 2023, ad ingresso gratuito. Appassionato di musica fin da bambino, inizia a scrivere canzoni all’età di 9 anni, mentre a 15 si avvicina al teatro. Nel 2006 approda alla televisione, nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri: lì Sannino ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla. Il suo più grande successo in campo musicale arriva però qualche anno più tardi, quando scrive e lancia il brano Abbracciame. “Uànema” è stato il disco napoletano più venduto nel 2015, con la presenza stabile di ‘Abbracciame’ ai vertici delle classifiche-Spotify dedicate alla musica napoletana. Andrea Sannino è stato volto e voce del primo musical scritto e diretto da Alessandro Siani, ‘Stelle a metà’. Nel 2020 ha pubblicato il singolo “È Gioia”. A febbraio del 2021 è uscito il singolo della canzone “Voglia”. Tra i suoi brani più famosi ‘Na Vita Sana, scritta dall’amico Gigi D’Alessio e inclusa nel suo secondo album. Chiusura a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico.

