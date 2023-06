Frosinone, il Progetto Sfida approda allo stadio “Benito Stirpe”, Gianluca Quadrini presente alla premiazione

Si è svolta presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, la premiazione dei cinque istituti scolastici che hanno partecipato al Progetto SFIDA, Studenti Formati Insieme per Difendere l’Ambiente. Un progetto promosso dai Rotary Club Fiuggi, Formia-Gaeta e Monterotondo-Mentana, coordinato da docenti dell’Università Europea di Roma. Alla manifestazione in rappresentanza della Provincia di Frosinone, anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che in una nota dichiara – “Si tratta di un’importante iniziativa in grado di sensibilizzare i nostri giovani all’educazione ambientale invitandoli a comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, e di tutto ciò che riguarda l’ambiente in cui viviamo. L’attenzione all’ambiente è una tematica sempre più importante, iniziare dai giovani significa garantire un futuro migliore per tutti. Ringrazio la dott.ssa Alessandra Di Legge, presidente Rotary Club di Fiuggi, per l’invito. La Provincia di Frosinone ha molto a cuore l’ educazione allo sviluppo sostenibile affinchè si possa garantire un ambiente e una qualità della vita più sani e un’accresciuta competitività economica e sociale.”

COMUNICATO STAMPA