Frosinone – Il Prefetto incontra il Console di Romania Marian Popescu,occasione di confronto su tematiche di comune interesse

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori ha ricevuto, nella sede del Palazzo del Governo, il Console Generale di Romania a Roma Marian Popescu.L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, è stato occasione di confronto su tematiche di comune interesse, allo scopo di favorire la collaborazione istituzionale nel contesto della provincia di Frosinone ove è presente una numerosa comunità di cittadini romeni.In particolare, è stata considerata l’esigenza di accrescere lo scambio informativo in caso di eventuali situazioni di emergenza o di particolare vulnerabilità riguardanti cittadini romeni. Dopo il rituale scambio di doni, il Prefetto Liguori ha rivolto al Console un sentito ringraziamento per la visita, che si è conclusa con l’impegno reciproco a proseguire il dialogo, al fine di consolidare ulteriormente i rapporti tra le due comunità.

