Frosinone, il pitbull che commosse tutti… dimenticata in un box

Il 7 febbraio 2023 abbiamo pubblicato un articolo dove scrivevamo che un cane, un pitbull stazionava nell’androne dell’ospedale Spaziani di Frosinone dopo aver “inseguito” l’ ambulanza sulla quale era stato caricato il suo padrone, colto da un malore.Ci furono tante persone che commentarono questo gesto con parole piene di tenerezza, ma poi purtroppo la storia di questa cucciola non ha avuto un lieto fine, è finita in canile e da allora è rinchiusa in un box, dimenticata da tutti. Cuore di Pit un Associazione di volontariato, ha pubblicato questo post il 26 aprile 2023 che riportiamo integralmente e con la speranza che qualcuno possa adottarla e donargli tanto amore come ha dimostrato lei di averne. Di seguito il post

Eccola qua… Come tutti… In un box e dimenticata da tutti…

LA SUA STORIA.

Mi hanno ribattezzata Soave ed ho una storia da raccontarvi.

Molti a Frosinone mi hanno incrociata, ero la pit di persone poco affidabili e mangiavo quando capitava, giravo per la città, intera ed affamata, ma non ho mai fatto del male a nessuno…anzi, elemosinavo cibo e carezze.

Spesso mi recavo al vicino ospedale dove qualche brava infermiera mi dava gli avanzi del pasto dei degenti ed ero felice, ma questo ha dato fastidio a qualcuno che ha allertato l’accalappicani e sono finita in canile.

Su di me hanno costruito una storia strappalacrime riportata anche dai social e sulla stampa, https://www.liritv.it/frosinone-cane-insegue-lambulanza…/ ma quando si è saputa la verità, mi hanno abbandonata tutti, in quella che, probabilmente, sarebbe stata la mia casa per sempre, poichè sono una pitbull.

C’è stata una famiglia che sembrava essere interessata a portarmi a casa, ma saputa la verità, si è titrata indietro, così ogni mia immediata speranza di lasciare il canile, è finita in fumo.

Sono uscita dal canile grazie a Tata Franci ma non ho una casa.

All’Oasi sono stata accolta da una moltitudine di gatti, ero eccitata, ma non ho inseguito, ne fatto del male a nessuno di loro, ho conosciuto Margherita, uno strano essere con la barba e le corna appena abbozzate…e altre anime come me che mi hanno salutata.

Da oggi comincerò un nuovo percorso, cercherò di dare il meglio di me, sono dolce ed affettuosa, mi hanno sterilizzata e testata leishmania (neg), vaccinata e chippata.

Ho circa due anni, compatibile con maschi.

SImi trova a Frosinone