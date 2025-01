Frosinone, il PD si prepara al Congresso: appello all’unità per rilanciare il partito

Il Partito Democratico di Frosinone prova a rilanciarsi in vista del prossimo Congresso provinciale. Ieri sera, nel locale Botanico 212, si è tenuto l’incontro “Più di prima”, un momento di confronto tra amministratori ed esponenti locali per costruire una strategia comune e superare le divisioni interne.L’obiettivo dichiarato è la riconferma dell’attuale segretario provinciale, Luca Fantini, sostenuto dalle due principali anime del partito locale: Rete Democratica, che fa riferimento alla consigliera regionale Sara Battisti, e Base Riformista, guidata dall’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo, oggi consigliere comunale a Ferentino.

L’appello di Sara Battisti: “Uniamoci contro la destra”

Ad aprire l’incontro è stata Sara Battisti, che ha sottolineato l’urgenza di ritrovare un’identità politica chiara e compatta:

“Dobbiamo tornare a essere una comunità che lavora insieme contro una destra prepotente. Pensiamo alla Regione Lazio: aumento dell’IRPEF, crisi industriali, sanità ferma. Abbiamo perso, ma oggi chi governa è talmente debole che nessuno porta davvero i problemi in Consiglio. Serve una politica forte, un gioco di squadra come quello delle ultime elezioni regionali.”

Antonio Pompeo: “Basta divisioni, la politica è razionalità”

Tra i protagonisti della serata anche Antonio Pompeo, che ha ironizzato sulla ritrovata sintonia con Sara Battisti:

“Mi fa un po’ strano, lo ammetto”, ha scherzato, per poi ribadire l’importanza di mettere da parte le fratture interne: “La politica è anche razionalità e mettersi a disposizione di una grande comunità.”

Luca Fantini: il PD prova a ripartire

Il percorso verso il Congresso segna un tentativo di rilancio per il PD provinciale, che punta a superare le vecchie rivalità interne per tornare protagonista nel dibattito politico locale. Fantini, in questo scenario, rappresenta il punto di equilibrio tra le diverse sensibilità del partito.Riuscirà il Partito Democratico di Frosinone a ricompattarsi e riprendere l’iniziativa politica? La strada è tracciata, il Congresso sarà il banco di prova decisivo.

Foto di repertorio