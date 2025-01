Frosinone: il PD si prepara a ripartire. L’evento del 28 gennaio al Botanico 212

Prove di rilancio politico per il Partito Democratico della provincia di Frosinone. Con il titolo “Più di prima, e ancora. La Comunità del Partito Democratico per la Provincia di Frosinone”, martedì 28 gennaio si terrà un importante evento nella città Capoluogo. L’appuntamento è fissato alle ore 18 presso il Botanico 212 in via Casale Ricci.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico locale: Luca Fantini, segretario provinciale uscente e candidato per un nuovo mandato, Sara Battisti, consigliere regionale, e Antonio Pompeo, ex presidente della Provincia e già sindaco di Ferentino. Battisti e Pompeo, esponenti di Rete Democratica e Base Riformista, hanno già confermato il loro impegno per il territorio. Tuttavia, l’evento è aperto a tutti: sindaci, amministratori, segretari di circolo, dirigenti del partito a tutti i livelli, Giovani Democratici e membri della comunità del PD.

Il dibattito nasce dalle oltre 60 adesioni al documento di fine dicembre, con cui si chiedeva di ristabilire regole chiare per lo svolgimento del congresso provinciale. Questo incontro pubblico rappresenta quindi un’occasione per discutere le principali sfide della provincia: sanità, occupazione, crisi industriale, politiche sociali, giovani e ambiente, temi che richiedono una visione condivisa e proposte concrete.

La comunità del PD si riunisce, dunque, per rilanciare un progetto politico capace di affrontare le criticità del territorio, coinvolgendo tutte le sue componenti.

Non mancare: il futuro della provincia di Frosinone si costruisce insieme.