Frosinone, il Pd incontra il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato

Mercoledì 21 dicembre alle ore 18, presso l’hotel Memmina in via Maria 120 a Frosinone, il Partito Democratico della Federazione di Frosinone incontra il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato.“Sarà una bella occasione – spiega il Segretario provinciale del Pd, Luca Fantini – per un confronto sui programmi e sui temi del nostro territorio con la partecipazione di iscritti, simpatizzanti ed amministratori in vista delle prossime elezioni regionali”.

COMUNICATO STAMPA

