Frosinone, il nodo del calo demografico: Iacovissi (PSI) propone un polo interuniversitario per il rilancio

Negli ultimi 23 anni Frosinone ha perso oltre l’11% dei suoi residenti. La sfida: fermare l’emorragia con visione e infrastrutture.

A gennaio 2025, la popolazione di Frosinone è scesa a 43.099 abitanti: oltre 5.600 in meno rispetto al 2002, pari a una diminuzione dell’11,55%. Un trend negativo che preoccupa e che trova ulteriore riscontro in un dato emblematico: il numero dei centenari. Da 35 nel 2002 sono saliti a 206, con un balzo che in provincia ha portato la quota da 1 a 23 ultracentenari. Numeri che certificano l’invecchiamento progressivo della popolazione.

Per invertire la rotta, servono idee coraggiose. È quanto sostiene Vincenzo Iacovissi, capogruppo del Partito Socialista Italiano in consiglio comunale, che lancia la proposta di istituire a Frosinone un polo interuniversitario dell’area laziale.

“Si può fare davvero, se davvero si vogliono gettare le basi per un rilancio vero,” afferma Iacovissi. “È necessario osare, puntare su qualcosa di originale, avere la visione e il coraggio di qualificare Frosinone per qualcosa di realmente distintivo.”

Durante l’ultima seduta del Question Time in consiglio comunale, Iacovissi ha anche criticato le resistenze di Ferrovie dello Stato alla proposta di istituire corse veloci dirette tra Frosinone e Roma, senza fermate intermedie. “Se confermata, sarebbe una doccia fredda,” osserva, “non solo per i pendolari ma anche per chi, da Roma, potrebbe valutare di trasferirsi a Frosinone, se ci fossero collegamenti rapidi.”

Da qui l’attenzione si sposta sulla stazione e sulla possibilità di un’area logistica avanzata (TAB), ancora solo ipotizzata ma ritenuta strategica. “Un hub infrastrutturale a 800 metri dal casello autostradale e dalla superstrada rappresenterebbe un valore enorme per le imprese del territorio,” conclude Iacovissi.

Frosinone, dunque, si trova davanti a un bivio: restare ancorata a dinamiche demografiche e infrastrutturali che ne frenano lo sviluppo, oppure investire in progetti innovativi, capaci di attrarre giovani, famiglie, e nuova impresa. La sfida è aperta.