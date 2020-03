Frosinone -Il Multisala Dream rimane aperto ed omaggia la giornata internazionale della Donna

Otto film in programmazione, dove le protagoniste indiscusse sono le donne in tutte le loro sfumature. E’ questa l’iniziativa intrapresa dal cinema Dream di Frosinone (Le fornaci), in occasione della giornata internazione della donna. Si tratta di una serie di film che hanno lasciato un segno indelebile nella storia recente del cinema, dove le telecamere sono andate ad esplorare in tutti i loro aspetti il variegato mondo femminile.Il cinema infatti, ha deciso di rimanere aperto, adottando tutte le misure del caso per contrastare l’espandersi del corona Virus, tra cui ridurre la capienza delle sale di 1/3. Questi i film in programmazione oggi, a partire delle ore 17,30: La vita di Adele (2013) di Abdellatif Kechiche; The help (2011) di Tate Taylor; Bread and Roses (2000) di Kean Loach; Monster (2003), di Patty Jenkins; Volver (2006) di Pedro Almodovar; La pazza gioia (2016) di Paolo Virzì; The Iron Lady (2011) di Phyllida Lloyd; Tutti i santi giorni (2012), di Paolo Virzì. Un’idea sicuramente interessante, per sottolineare ancora una volta l’importanza dell’otto marzo e ricordare tale data in maniera intelligente. Per ulteriori informazioni siete invitati a consultare la pagina web del multisala Dream oppure la relativa pagina facebook.

S.M.