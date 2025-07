Frosinone – Il Maresciallo Roberto ESPOSITO lascia il servizio attivo

Il Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri Roberto Esposito, lascia oggi la benemerita dopo 41anni di servizio.

Originario di Campobasso, si arruolava nelle file dell’Arma nel 1984 quale Carabiniere Ausiliario. Dopo aver frequentato il corso di formazione presso il Battaglione Allievi Carabinieri di Benevento, veniva destinato dapprima al 1° Battaglione Carabinieri di Napoli – Compagnia Fucilieri e successivamente in provincia di Rieti, dove ha prestato servizio presso le Stazioni di Poggio San Lorenzo e Collalto Sabino fino al 1987. Traferito in ciociaria, dopo alcuni anni trascorsi quale addetto presso le Stazioni di Morolo ed Acquafondata, nel 1990 approdava nella Capitale ricoprendo vari incarichi prestigiosi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri e presso la Scuola Allievi Carabinieri. Nel 2001 veniva promosso Vicebrigadiere, dopo aver frequentato il corso di formazione presso il Battaglione Allievi Brigadieri di Vicenza, veniva destinato al Reparto Carabinieri presso il Ministero della Difesa ricoprendo importanti incarichi di Stato Maggiore. Nel 2020 veniva promosso Maresciallo, frequentando il corso di formazione presso la Scuola allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri, approdando nel 2022 presso il Comando Provinciale di Frosinone, dove ha concluso la sua brillante carriera.

Durante gli anni di servizio il Maresciallo è stato insignito di numerose onorificenze, in particolare nel 2011 veniva nominato “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, nel 2018 gli veniva conferita la “Medaglia d’oro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”, nel 2025 gli veniva conferita dal Ministero della Difesa la “Croce d’oro con stella per anzianità di servizio militare”.

L’evento è stato suggellato nei giorni scorsi dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, che, nel corso di una breve ma sentita cerimonia, ha voluto esprimere al Maresciallo Esposito, a nome dell’Arma dei Carabinieri, i sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati, evidenziando la passione con la quale ha condotto la sua attività nel corso degli oltre quarantuno anni di servizio, ed in particolare nel periodo in cui ha ricoperto il prestigioso e delicato incarico di addetto alla Sezione Segreteria e Personale presso il Comando Provinciale.

Infine, al termine della cerimonia, dopo il brindisi, il Colonnello Mattioli, il Tenente Colonnello Riccardo Turchetti, gli Ufficiali e tutti i Carabinieri di Frosinone, hanno espresso al congedante i più fervidi auguri per un sereno avvenire, affinché possano essere forieri di ulteriori soddisfazioni.