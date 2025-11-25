FROSINONE – Il MAGGIORE ARMANDO ESPOSITO, DOPO 39ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO, LASCIA L’UNIFORME PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’

I Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone salutano il Maggiore Armando Esposito, comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frosinone che oggi, dopo 39 anni di servizio effettivo, lascia l’uniforme per raggiunti limiti d’età.

Originario di Somma Vesuviana (NA), ha iniziato il suo percorso formativo-lavorativo nel 1986 frequentando la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri nel biennio dal 1986- al 1988 per poi essere assegnato, con il grado di Vice Brigadiere, alla Legione Lazio presso la Stazione Carabinieri di Monterotondo (RM) .

Nell’anno 1992 approda alla Stazione Carabinieri di Scauri, nota località marittima nel comune di Minturno (LT), al confine con la Campania, reparto ad elevato impegno operativo, dove trascorre 28 anni, di cui 17 quale comandante titolare, raggiungendo il grado apicale dei sottufficiali: Luogotenente Carica Speciale.

Dopo la lunga esperienza alla stazione, nel 2019, dopo aver prestato servizio presso la sezione Operativa della Compagnia di Formia, ha vinto il concorso per Ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento dell’Arma, frequentando la Scuola Ufficiali di Roma e conseguendo il grado di Sottotenente. Nel frattempo si è anche laureato in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università Studi di Siena.

Nel corso della sua lunga carriera, il Maggiore Esposito è stato insignito di numerose onorificenze, tra cui la Medaglia Mauriziana per 10 lustri di comando e la Medaglia d’oro di Lungo Comando, distinguendosi per il profondo impegno profuso nei diversi reparti territoriali in cui ha operato. L’Ufficiale si è fatto apprezzare nel capoluogo ciociaro, oltre che per la sua disponibilità verso la cittadinanza, soprattutto per l’importante attività di controllo del territorio e per aver coordinato diverse operazioni di servizio nell’ambito della Compagnia di Frosinone, nel campo della prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e della prevenzione degli incidenti stradali.

L’ultimo giorno di servizio del Maggiore Esposito è stato suggellato da una commossa e sentita cerimonia, alla presenza del Comandante Provinciale Col. Gabriele MATTIOLI, e di tutti i colleghi che in questi anni hanno lavorato con lui nel capoluogo ciociaro. Il Col. Mattioli ha espresso a nome dell’Arma dei Carabinieri sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati nel corso degli oltre 39 anni di servizio.

Al termine della cerimonia il Col. Gabriele Mattioli, il Ten. Col. Paolo di Napoli, il Cap. Massimo Petrosino e tutti gli ufficiali ed i Carabinieri del Comando Provinciale hanno formulato al Maggiore Armando Esposito gli auguri più fervidi per un sereno avvenire, affinché possa essere foriero di ulteriori soddisfazioni vicino agli affetti più cari.