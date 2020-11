Frosinone – Il gruppo EPT società di ingegneria punta al rilancio degli appalti pubblici

Importante accordo con Argenta S.O.A. S.p.a. L’attestazione S.O.A. è un documento di rilievo pubblico che costituisce condizione necessaria e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori. Oggi il volume d’affari del comparto costruzioni arretra con una intensità elevata. Le medie imprese pagano lo scotto più elevato, sulla stessa linea le piccole a causa della forte crisi sanitaria di quest’anno. In questo nuovo scenario, la società di ingegneria “EPT Strutture s.r.l.”, rappresentata dal Geom. Luigi Grossi, facente parte del gruppo EPT società di ingegneria S.p.a., società che si occupa di progettazione civile ed energetica anche in ambito di lavori pubblici, ha stretto un importante accordo con la società Argenta S.O.A. S.p.a. per rilanciare le aziende locali nel settore degli appalti pubblici. ARGENTA S.O.A S.p.A., è leader nel settore delle attestazioni su tutto territorio nazionale, con questa importante partnership con la “EPT Strutture Società di Ingegneria”, si impegna alla verifica preventiva della sussistenza dei requisiti delle imprese qualificandole, ovvero attestando gli elementi che caratterizzano l’idoneità tecnica-organizzativa e finanziaria delle aziende, per operare all’interno degli appalti pubblici. All’interno della partnership il gruppo EPT Società di Ingegneria avrà lo scopo di assicurare un elevato standard qualitativo all’interno degli appalti pubblici. Già nota e consolidata all’interno del territorio del centro Italia, grazie al suo operato svolto nei suoi anni di attività, che gli hanno permesso di conquistare un posto saturo nel mondo dell’edilizia offrendo un servizio tecnico e consulenziale a 360 gradi. L’incontro che si è tenuto in mattinata, ha visto partecipi Argenta SOA, rappresentata dal Dott. Marco Laguardia, responsabile delle relazioni con le imprese ed il gruppo EPT Società di Ingegneria, rappresentato da: Cav. Giovanni Ritirossi, amministratore delegato della EPT società di Ingegneria S.p.A., Ing. Rocco Rosato, amministratore della EPT Strutture società di ingegneria s.r.l. e Geom. Luigi Grossi membro del consiglio di amministrazione di EPT Strutture società di ingegneria s.r.l. L’incontro tecnico – ha sottolineato il geom. Luigi Grossi – ha tratto delle tematiche molto sentite riguardanti lo sviluppo delle aziende del territorio nell’ottica del rilancio della nostra Provincia. Lo scopo – rimarca il Cav. Giovanni Ritirossi ricoprendo anche il ruolo di Presidente Giovani della sezione UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) di Frosinone – è quello di creare realtà ben organizzate, composte di un comparto aziendale solido e strutturato per rispondere alle esigenze delle pubbliche amministrazione nell’ottica della trasparenza, dell’efficienza e dell’etica. La consulenza, completamente gratuita, offerta agli imprenditori – conclude l’ing. Rocco Rosato – si inserisce in un processo di riqualifica portato avanti dal Gruppo EPT in un momento particolarmente difficile per le categorie rappresentate, pesantemente colpite dalle limitazioni provocate dall’emergenza epidemiologica.

Comunicato stampa

Correlati