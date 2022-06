Riccardo Mastrangeli ha votato questa mattina presso il seggio ubicato nella scuola “Campo Coni”.Domenica di ballottaggio nella città capoluogo come anche il candidato Mastrangeli si è recato al voto. Il Dott. Mastrangeli invita i cittadini del capoluogo a recarsi alle urne per questo importante test elettorale, dove stasera subito dopo la chiusura dei seggi si deciderà per il prossimo quinquennio delle sorti politiche del capoluogo.