Frosinone – Il diritto a una giustizia libera, autonoma e senza condizionamenti

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Comitato #giustodireno

A fine marzo i cittadini saranno chiamati alle urne per confermare o respingere la riforma Nordio, una scelta che incide profondamente sull’equilibrio costituzionale tra i poteri. In vista di questo appuntamento, il comitato #giustodireno di Cassino, in collaborazione con Fare Verde Provincia di Frosinone APS, avvia un ciclo di incontri pubblici dedicati all’analisi della riforma e alle sue possibili conseguenze sul sistema di pesi e contrappesi che garantisce l’autonomia della giustizia.Secondo i promotori, la riforma rischia di indebolire l’indipendenza della magistratura, esponendola alle pressioni delle maggioranze politiche che si alternano al governo. Una prospettiva che, come sottolineano gli organizzatori, “non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma ogni cittadino che ha diritto a una giustizia libera, autonoma e capace di operare senza condizionamenti”.L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire informazione chiara e accessibile , affinché la comunità possa esprimersi con piena consapevolezza. Il primo appuntamento si terrà il 31 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso il Settesecondi Living Moro in via Aldo Moro n. 182 a Frosinone. , con un convegno aperto alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori del territorio.Fare Verde Provincia di Frosinone APS, partner dell’iniziativa, ribadisce il proprio impegno:“Legalità, ambiente e diritti: sono questi i pilastri della nostra azione quotidiana. Da anni siamo in prima linea nel contrasto ai reati ambientali, una battaglia complessa che richiede coraggio, competenza e istituzioni solide. Difendere l’autonomia della giustizia significa difendere anche la tutela dell’ambiente e dei beni comuni.”Il comitato #giustodireno invita la cittadinanza a partecipare numerosa al convegno che si terrà il 31 Gennaio, comprendere la portata della riforma è un passo fondamentale per esercitare in modo pieno e responsabile il proprio diritto di voto.