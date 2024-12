Frosinone – Il consigliere Bortone espulso dalla Lega

Con il presente comunicato, in qualità di Commissario della Lega per Frosinone, sono a dover prendere atto e a comunicare ufficialmente la decisione di procedere con l’espulsione del consigliere Giovanni Bortone dal nostro partito.La Lega, da sempre impegnata a difendere i principi di coerenza, integrità e rispetto delle linee politiche nazionali e locali, non può e non vuole tollerare comportamenti che contravvengano a tali valori. La decisione di prendere le distanze dal consigliere Bortone è il risultato di una serie di azioni e dichiarazioni che hanno evidenziato una crescente divergenza tra la sua condotta e gli ideali della Lega.La nostra priorità è sempre stata e continuerà ad essere il bene della nostra comunità, il rafforzamento dei territori e la difesa degli interessi dei cittadini. Ogni membro della Lega è chiamato a rispettare questa missione, in un contesto di unità e di azione condivisa.La decisione odierna non è stata presa alla leggera, ma dopo un’attenta valutazione di tutte le circostanze. La Lega di Frosinone, che sostiene con forza e determinazione il Sindaco Riccardo Mastrangeli, intende continuare il suo percorso di crescita e di impegno per il territorio, basandosi su principi di trasparenza e responsabilità.Ringrazio tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono al nostro progetto politico con impegno e dedizione, e confermo il nostro impegno a portare avanti un lavoro che risponda alle reali necessità dei cittadini di Frosinone e dell’intera provincia.

Dino Iannarilli, Consigliere Comunale e Commissario della Lega per Frosinone