Frosinone, il Comune rischia davvero lo scioglimento? Lo stallo politico fa tremare il Palazzo

Frosinone – Lo spettro dello scioglimento del Consiglio comunale torna ad affacciarsi sul Palazzo comunale di Frosinone. Dopo mesi di tensioni, maggioranze variabili e continui scontri politici, il perdurare dello stallo istituzionale alimenta interrogativi sul futuro dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli.

A rilanciare il tema è un’analisi pubblicata dalla stampa locale, secondo cui il protrarsi della paralisi amministrativa potrebbe aprire scenari straordinari qualora il Consiglio non fosse più in grado di garantire il regolare funzionamento dell’ente.

Il nodo centrale resta la difficoltà della maggioranza nel trovare numeri stabili per approvare gli atti più importanti. Una situazione che, se dovesse aggravarsi nei prossimi mesi, potrebbe mettere a rischio la continuità dell’azione amministrativa e costringere le istituzioni competenti a valutare ogni ipotesi prevista dalla legge.

Con la ripresa dell’attività politica a settembre, il banco di prova sarà rappresentato dai provvedimenti fondamentali per la vita dell’ente. Se dovessero continuare rinvii, assenze strategiche e mancanza dei numeri in aula, la crisi potrebbe entrare in una fase ancora più delicata.

Va ricordato, tuttavia, che lo scioglimento di un Consiglio comunale rappresenta una misura eccezionale e può essere disposto solo al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa. Non basta una semplice crisi politica: occorre accertare l’impossibilità dell’organo di svolgere regolarmente le proprie funzioni.

Settembre, dunque, si preannuncia come il mese della verità. Da un lato la maggioranza sarà chiamata a dimostrare di avere ancora la forza per governare, dall’altro l’opposizione proverà a capitalizzare le difficoltà dell’esecutivo. Il futuro dell’amministrazione Mastrangeli passa da qui: dalle prossime sedute del Consiglio comunale potrebbe dipendere il destino politico della città.