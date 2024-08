Frosinone – Il Comandante Provinciale, Col. Gabriele Mattioli, saluta i Carabinieri che vanno in congedo

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede del Comando Provinciale, il saluto di commiato da parte del Comandante Provinciale ai militari prossimi al congedo, il Luogotenente C.S. Angelo Imperia ed il Brigadiere Ca. Q.S. Tinelli Giovanni.

Oggi il Luogotenente Carica Speciale Imperia Angelo, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Anagni, che nel giorno del suo sessantesimo compleanno, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri. Il Luogotenente, anagnino di nascita, per quasi 40 anni si è dedicato all’Arma, arruolandosi nel 1984 e prestando servizio in diverse Stazioni e Reparti delle Marche, del Piemonte e del Lazio, giungendo nel 2009 al Nucleo Comando della Compagnia della Città dei Papi.

Impeccabile Carabiniere, sempre dedito al servizio istituzionale, con instancabile passione durante tutta la carriera ha saputo interpretare con esemplare abnegazione e spirito di sacrificio tutti gli incarichi che gli sono stati affidati. È stato un validissimo e prezioso punto di riferimento tanto per i colleghi quanto per le comunità cittadine, riscuotendo costantemente apprezzamento e stima.

Il Comandante Angelo Imperia nel corso della sua lunga carriera è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, insignito nel 2001 con Croce d’argento per anzianità di servizio militare, nel 2010 con Croce d’oro con torre per anzianità di servizio e, nel 2017, gli è stata conferita la Medaglia di bronzo al merito di lungo comando.

L’evento è stato suggellato dal Col. Mattioli Gabriele che ha voluto evidenziare la passione e la professionalità con la quale il Luogotenente Imperia ha condotto la sua attività nel corso di circa 40 anni di servizio, ed in particolare nel periodo in cui ha ricoperto il delicato incarico di Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Anagni.

Il Brigadiere Capo Q.S. Tinelli Giovanni, arruolatosi nel 1985, dopo aver frequentato l’istituto di formazione, ha dapprima fatto parte della compagnia fucilieri dell’allora 8° Battaglione Lazio per poi essere trasferito nel novembre 1986 nella Stazione Carabinieri di Villasanta (MI) e successivamente alla Stazione di Milano Piazza Sempione. Dal 1988 al 1993 ha prestato servizio presso il Nucleo Informativo di Milano per poi approdare al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri presso la Commissione di Avanzamento. Trasferito nel 1997 in questa provincia, ha ricoperto l’incarico di addetto alla vigilanza e scorte presso il Nucleo della Banca d’Italia di Frosinone e successivamente, dal 2008, ha svolto l’incarico di addetto alla sezione Amministrativa del Comando Provinciale di Frosinone, sino il 21 agosto scorso, data del congedo.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, ha voluto esprimere ai congedandi, a nome dell’Arma dei Carabinieri, i sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati in questi anni.

Al termine della cerimonia il Col. Mattioli, il Maggiore Matteo Demartis, Comandante della Compagnia di Anagni, gli ufficiali e tutti i Carabinieri di Frosinone, hanno espresso ai congedandi i più fervidi auguri per un sereno avvenire, affinché possa essere foriero di ulteriori soddisfazioni.