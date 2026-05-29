Frosinone, il centrodestra si spacca: la resa dei conti è già iniziata

Le crepe nella maggioranza di centrodestra che governa il Comune di Frosinone diventano sempre più evidenti. A fotografare una situazione politica tutt’altro che serena è l’analisi pubblicata sulle pagine del quotidiano locale, dove emergono tensioni, silenzi e divisioni che rischiano di pesare sul futuro amministrativo del capoluogo.

Al centro dello scontro ci sono le diverse anime della coalizione che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. Da una parte il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri e i suoi riferimenti politici, dall’altra l’assessore Adriano Piacentini e altri esponenti della maggioranza. Una contrapposizione che, secondo molti osservatori, rappresenta ormai qualcosa di più di una semplice dialettica interna.

A rendere ancora più delicata la situazione è il ruolo di Fratelli d’Italia. Le posizioni espresse dal consigliere comunale Paolo Fanelli e le riflessioni della coordinatrice provinciale Alessia Turriziani evidenziano la richiesta di un chiarimento politico all’interno della coalizione. L’obiettivo dichiarato è quello di verificare se esistano ancora le condizioni per una maggioranza coesa e capace di affrontare le sfide amministrative della città.

Dietro le schermaglie pubbliche si intravede già il peso delle prossime scadenze elettorali. Le dinamiche interne al centrodestra frusinate sembrano infatti intrecciarsi con le strategie future dei partiti, in una fase in cui ogni movimento può influenzare gli equilibri politici del territorio.

Per il momento nessuno parla apertamente di crisi irreversibile, ma il clima appare sempre più teso. E mentre la città attende risposte sui temi amministrativi, nei palazzi della politica si continua a discutere di leadership, rapporti di forza e prospettive future.

La sensazione è che la partita sia appena iniziata e che i prossimi mesi saranno decisivi per capire se il centrodestra riuscirà a ritrovare compattezza o se le fratture emerse finiranno per allargarsi ulteriormente.