Frosinone: il centrodestra si riunisce per le prossime comunali

Lunedì pomeriggio si riunirà il centrodestra cittadino per valutare il metodo ed il percorso che condurrà, a giugno o a ottobre, secondo le indicazioni del Governo, durante la pandemia, alla scelta del candidato a sindaco, degli amministratori e del programma per il Capoluogo, per i prossimi cinque anni.

Al tavolo della coalizione, convocato dal sindaco Nicola Ottaviani, sono invitati i coordinatori comunali delle liste civiche e dei partiti comunali ed i rappresentanti dei gruppi che siedono in Consiglio, per arrivare ad una sintesi in linea di continuità, con l’amministrazione che, in questi anni, ha trasformato, nei servizi e nelle opere, la città di Frosinone in un moderno Capoluogo.

