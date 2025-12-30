Frosinone: il capoluogo ricorda i tre martiri toscani

Come ogni anno, l’amministrazione comunale ricorderà Giorgio Grassi, Pier Luigi Banchi e Luciano Lavacchini, passati alla storia come “i tre martiri toscani”. La cerimonia – nell’82° anniversario dell’eccidio – si terrà martedì 6 gennaio alle 9, presso il monumento in viale Mazzini a loro dedicato. I tre giovani furono giustiziati dal plotone d’esecuzione tedesco proprio presso il cosiddetto “curvone”.

“Il sacrificio di Pier Luigi Banchi di Fiesole, Luciano Lavacchini di Borgo San Lorenzo e Giorgio Grassi di Firenze rappresenta ancora oggi un monito profondo e attuale – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La loro tragica morte richiama tutti noi alla responsabilità di custodire e trasmettere quei valori alla base della convivenza civile tra i popoli e che trovano piena espressione nei principi supremi della pace, della libertà e della giustizia, pilastri irrinunciabili della nostra Costituzione e della nostra società democratica.

Ricordare i tre martiri toscani significa rinnovare un impegno collettivo affinché la memoria non venga mai meno e continui a orientare le coscienze, soprattutto delle giovani generazioni. Un sentito ringraziamento va a quanti, nel tempo, hanno contribuito con dedizione e competenza a mantenere vivo questo ricordo: le associazioni, gli studiosi e i cittadini che, con il loro impegno, preservano una pagina fondamentale della nostra storia”.