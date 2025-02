Frosinone, il 9 febbraio torna Italia in Tavola a via Aldo Moro

Tornerà domenica 9 febbraio, dalle ore 8 alle ore 21 in via Aldo Moro, la manifestazione dal titolo “Italia In Tavola… e non solo”, organizzata dall’associazione “Piccoli Mercanti”, con il patrocinio del Comune di Frosinone. Saranno allestiti stand di prodotti tipici regionali; non mancheranno curiosità, vintage e animazione per i più piccoli.

L’evento si svolgerà in via Aldo Moro, dalla barriera angolo via Veccia fino all’incrocio di via Tagliamento.

“L’amministrazione – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – vuole promuovere e partecipare all’attuazione di tutte le iniziative culturali, ricreative, sportive e imprenditoriali rispondenti a criteri di continuità, di valenza qualitativa nei contenuti e finalizzate alla promozione del territorio”.

“Italia in Tavola è un’iniziativa molto amata dai cittadini frusinati e non solo – ha dichiarato l’assessore al commercio, Valentina Sementilli – Siamo certi che la sua formula si confermerà vincente anche nel corso di questo nuovo appuntamento”.