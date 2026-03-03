Frosinone, il 6 marzo la presentazione di “Semi di Diritti”

Venerdì 6 marzo alle 10:30, presso la sede di Confagricoltura Frosinone, sarà presentato il progetto rivolto alle persone con disabilità che frequentano i Centri Diurni di Alatri e Ferentino.

Venerdì 6 marzo alle ore 10:30, presso la sede di Confagricoltura Frosinone (Via Adige 41), sarà presentato “Semi di Diritti”, il progetto rivolto alle persone con disabilità che frequentano i Centri Diurni di Alatri e Ferentino, gestiti dalla Cooperativa sociale Altri Colori. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori e resa possibile grazie all’importante contributo di “Senior – L’età della saggezza ETS” di Confagricoltura Frosinone, che ha donato un’erogazione liberale destinata allo sviluppo di attività sociali a favore dei beneficiari dei servizi.

“Semi di Diritti” nasce in continuità con la Legge 227/2021 e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che introducono un approccio nuovo e più rispettoso alla disabilità, intesa come relazione fra persona e ambiente. Da qui prende forma un percorso che valorizza autonomia, partecipazione e autodeterminazione nella vita adulta.

Il progetto si sviluppa attraverso laboratori di orticoltura e floricoltura, attività di autoproduzione e conservazione di sementi biologiche, pratiche di apicoltura nelle arnie presenti nel Centro Diurno di Ferentino e percorsi dedicati alle piante officinali e alle preparazioni erboristiche: non solo semplici attività manuali, ma esperienze che coinvolgono tutti i sensi e favoriscono consapevolezza, cura e responsabilità.

La realizzazione delle attività, curate e gestite dalla Cooperativa sociale Altri Colori, avverrà anche grazie alla collaborazione dell’I.I.S. “Martino Filetico” di Ferentino in un’alleanza scuola-territorio in ottica di Service Learning e di alcune realtà locali – l’Associazione il Gallo Larino, l’erboristeria Sarandrea e l’azienda apistica “Le api di Franco” – che metteranno a disposizione competenze e supporto nei laboratori, contribuendo ad arricchire l’esperienza educativa dei partecipanti.

“Semi di Diritti” vuole essere, prima di tutto, uno spazio di crescita: un luogo in cui la relazione con la natura diventa un vero strumento educativo, capace di far emergere le potenzialità di ogni persona. Un’esperienza che nasce dal contatto con la natura e dalle attività dei laboratori e che, proprio grazie a questo legame, si riflette nella vita di ogni giorno, sostenendo autonomia, partecipazione e crescita personale. Ogni seme coltivato, ogni fiore nato, ogni gesto compiuto nella natura diventa un’occasione per rafforzare autonomia, autostima e presenza attiva nella comunità.